10 فنادق بـ3 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلم خلال الأسبوع الماضي 10 فنادق ثابتة بثلاث محافظات هي القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية، التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بالقاهرة الكبرى، هما الشانزلزيه، وهليوكايرو، وسوليكس انترناشيونال، وشهرزاد، والفيض الحاكمى، و4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منها 3 فنادق بمدينة طابا هي موفنبيك طابا، وطابا، ونيلسون طابا، وفندق واحد بمدينة شرم الشيخ هو دايموند بيتش ريزورت، بالإضافة إلى فندق أوبليسك نايل تاور بمحافظة أسوان.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة منذ منتصف مايو الماضي وحتى الآن الي 697 فندقا بـ23 محافظة على مستوى الجمهوية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.