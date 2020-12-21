«السياحة» تبدأ في تطبيق التناوب بين العاملين بنسبة 50%

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار أن الوزارة بدأت منذ الأمس فى تطبيق قرار التناوب بين العاملين بالوزارة وفقا لتعليمات اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنه تم تطبيق نسب الحضور بالتناوب فى غالبية قطاعات الوزارة بنسبة 50% على أيام العمل الرسمية مع استثناء بعض القطاعات بالوزارة التى يتوجب حضور أكثر من تلك الأعداد نظرا لطبيعة عملها مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى بين الحاضرين.

وأشارت المصادر إلى أن القطاعات المختلفة بالوزارة راعت عند تطبيق التناوب على سير دولاب العمل بالشكل المعتاد بما لا يؤثر على مصالح المتعاملين مع الوزارة، موضحة أن وزارة السياحة والآثار تعى جيدا خطورة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التى تمنع إصابة أي من العاملين لديها بالفيروس، فضلا عن المتعاملين معهم من الجمهور.

«المنشآت السياحية»: اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لإقامة العمومية

وفى سياق آخر بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية استعدادها لعقد الجمعية العمومية للغرفة والمقرر لها يوم 28 ديسمبر الجارى، وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الجمعية، موضحا أنها ستقام بأحد المطاعم المفتوحة والتى تتسع مساحتها لضعف أعداد الجمعية العمومية والتى تقدر بنحو 1370 مطعما حتى يتم تطبيق قرارالـ 50% عند عقد الاجتماعات،وأضاف لـ«الوطن» أن الجمعية ستشهد مناقشة الموازنة والحساب الختامى عن العامى الحالى، فضلا عن عرض أنشطة الغرفة خلال عام 2020 وأبرز الأعمال التى ستقوم بها الغرفة خلال العام الجديد.

وأشار إلى أن الغرفة ستقر خلال الجمعية تغيير مسمى الغرفة رسميا من غرفة المنشآت السياحية إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، موضحا أن الغرفة قررت فى إطار الدعم الذى تقدمه لأعضائها تخفيض قيمة اشتراك المنشآة بالغرفة بنسبة 50 %،فضلاعن اعفاء المنشآت السياحية المغلقة من قيمة الأشتراك.