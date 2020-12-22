«المؤلفين والملحنين» توضح طريقة توزيع التحويلات المادية لأعضائها

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية «ساسيرو»، بيانًا لتوضيح طريقة توزيع وتحويل التحويلات المادية لأعضائها خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا.

وجاء بيان الجمعية كالتالي: «نظرًا لما تمر به البلاد من تصدي لانتشار فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع وتماشيًا مع تعليمات الجهات المسئولة بالدولة وتنفيذًا لتعليمات الدولة بضرورة التحويل المالي الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي فى جميع المعاملات والقطاعات».

وأضاف البيان: «قررت الجمعية البدء فى ميكنة حسابات أعضاء الجمعية عن طرق تحويل التوزيعات الدورية على بنك مصر، على أن يقوم كل عضو باستلام بطاقة atm والتعامل مع أقرب جهاز صراف آلي قريبًا من سكنه فى أي مدينة أو محافظة وسوف تقوم الجمعية بإخطار كل عضو بصافي مستحقاته لكل توزيع مخصومًا منها الإشتراك السنوي و5 % تحت حساب الضرائب و5 % تحت حساب صندوق الجمعية ماعدا توزيعات يناير ويوليو، وبالنسبة للأعضاء الذين لهم مستحقات باليورو فعليهم إخطارنا برقم حساب بنكي باليورو فى أى بنك ليتم تحويل هذا الجزء من توزيعاتهم».

ويواجه فوزي إبراهيم، رئيس جمعية المؤلفين والمحلنين، أزمة حالية مع أسرة فيلم «صابر وراضي» للفنان أحمد آدم، إذ اتهم إياهم باستغلال أغنيته التي تعاون فيها الفنان جورج وسوف، قبل 20 عامًا، والتي تحمل الإسم ذاته.

وكانت «الوطن» قد علمت أنّ فوزي إبراهيم، قد تواصل قبل أيام مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بشأن الوقوف على تفاصيل تلك الأزمة، إذ وجه إنذارًا للمنتج أحمد السبكي حتى يقوم بتغير اسم العمل، أو دفع نسب حقوق الملكية الفكرية التى استغلها.

أغنية «صابر وراضي» من كلمات الشاعر فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطافي، وتقول: «صابر وراضي عاللي ناسيني وروحي فيه.. عاللي ناسيني وروحي فيه.. صابر وراضي مهما حنيني يهون عليه.. مهما حنيني يهون عليه».