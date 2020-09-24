الشاعر فوزي إبراهيم يكشف تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بالسرطان "صور"

أعلن الشاعر الغنائي الكبير فوزي إبراهيم، إصابة الملحن حليل مصطفى بالسرطان، مؤكدا أنه واحد من أهم الملحنين في مصر.

وقال الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم لـ"الوطن": "بداية من أغنية الشمس الجريئة لحنان، والسهرة تحلى لمدحت صالح في نهاية الثمانينيات، مرورا بشوقنا أكتر لعمرو دياب في التسعينيات، وانتهاء بأغنية سيبت فراغ كبير لعمرو دياب منذ ثلاثة أعوام أو أقل، ألم يثبت خليل مصطفى، أنه قادر على العطاء، وأنه يستحق أن نسأل عنه ولا نترك السرطان يأكل فيه منذ عام دون أن يدري أحد؟".

يذكر أن الفنان والملحن خليل مصطفى، يمر بحالة صحية حرجة، حيث يرقد حاليًا بأحد المستشفيات، بعدما حُجز داخل غرفة العناية المركزة.

وكتب الشاعر فوزي إبراهيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: الملحن خليل مصطفى في حالة حرجة ومتأخرة في العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي بالمعادي، أرجو من كل محبينه الدعاء له".

وكان الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، كشف الحالة الصحية للملحن خليل مصطفى، بأنه مصاب بالسرطان وفي حالة حرجة.

ويعد الملحن خليل مصطفى واحدا من أبرز الملحنين بفترة الثمانينيات والتسعينيات وقد تعاون خلال مشواره الفني مع كبار المطربين مثل "مدحت صالح، عمرو دياب، حنان وأخرون"، وقد حقق نجاحا كبيرا مع الفنان عمرو دياب حيث تعاون معه في أغنيات "شوقنا، خالصين، عدت الأيام والسكة مش طويلة".

كما تعاون مع الفنان على الحجار في أغنيات "الليل يا ناس ، يا بت يا بيضا" والفنان مدحت صالح في أغنية "أنا واد رسام" كما قام بألحان أغاني فيلم "ونسيت إني إمرأة" والذي عرض عام 1994، وألحان أغنيات مسرحية "لعبة الحب والجنان" والتي عرضت عام 1992 من بطولة "على الحجار، سوسن بدر، شيرين سيف النصر وأشرف عبدالباقي".