الصيادلة تصعد إجراءاتها ضد تطبيق لبيع الأدوية أونلاين

أعلنت نقابة الصيادلة، تقديمها بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شركة علاجي حمل رقم 19914 بتاريخ 22-12-2020، بسبب بيع الشركة الأدوية للجمهور، عن طريق تطبيق إلكتروني يسمى "علاجي" بالمخالفة للقوانين.

واتهمت النقابة الشركة بتقديم إعلانات بطريقة مبتذلة وسيئة ومهينة للصيادلة أعضاء النقابة وتحقر من شأنهم بين أفراد المجتمع، مؤكدة أنها ارتكبت عدة مخالفات طبقا للقوانين مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المادة رقم 78 و79، ومخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضحت النقابة في بلاغها أن الشركة تقوم باستخدام تطبيق إلكتروني وموقعا وحسابا خاصا على شبكة المعلومات من أجل مزاولة نشاطها بالمخالفة للقانون، ما تكون قد خالفت معه نص المادة 27 من القانون رقم 175 والتي تنص على إنه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على 300 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا.

وأكدت النقابة أن الشركة خالفت أيضا القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، داعية المواطنين بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية حرصا على صحتهم وسلامتهم، وشراء الأدوية من الصيدليات فقط لأنها الوحيدة المرخص لها بذلك.

صيادلة القاهرة: منتجات مسمومة ونتخذ إجراءات ضدها

من جانبها أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، متابعتها بمزيد من الاهتمام التجاوزات المسيئة التي تبناها تطبيق "علاجي تك" فور إعلان شركة ابن سينا تخليها تماما عن التطبيق لمخالفته لصحيح قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955.

وقالت النقابة: "الحقيقة الدامغة أن تلك المنتجات المسمومة التي تنتشر عبر هذه التطبيقات أول من تنبه لها وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك هو نقابة الصيادلة مما أفقد القائمين على هذه التطبيقات صوابهم وبدأو في الهجوم على صيادلة مصر الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في ظل جائحة كورونا مقدمين أرواحهم فداءا لواجبهم المقدس".

وتابعت: "لكن هذه التجاوزات تزيدنا إصرارا على المضي قدما للقضاء على جميع التطبيقات والمواقع التي تبيع الأوهام والسموم للشعب المصري وهو واجب أصيل من واجبات نقابة الصيادلة تجاه المواطن المصري ولن نحيد عنه مهما حدث".