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محمود مسلم

المستشارة دعاء قنديل تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية

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الوطن
06:15 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
المستشارة دعاء عبدالله

المستشارة دعاء عبدالله

حضرت المستشارة، دعاء عبد الله قنديل، رئيس النيابة، صباح اليوم، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

وتدخل النيابة الإدارية ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون، صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمـــد سميــر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع المحافظات.

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