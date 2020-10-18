النيابة الإدارية للمتقدمين لشغل منصب "معاون نيابة": احضروا في مواعيدكم

ناشدت هيئة النيابة الإدارية، المترددين على مبنى رئاسة الهيئة، لإجراء المقابلات الشخصية، من المتقدمين لشغل منصب وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017، بضرورة الحضور في المواعيد المقررة وفقا للجدول المعلن وببطاقة الرقم القومي.

كما شددت الهيئة، على الالتزام التام باتباع تعليمات الأمن وقت الدخول والخضوع لإجراءات التفتيش والتحقق من الشخصية، وناشدت المتقدمين الالتزام بالتواجد في أماكن الانتظار المخصصة لهم، وارتداء الكمامة منذ وقت دخول المبنى وحتى مغادرته حرصا على سلامة الجميع.

وكانت النيابة الإدارية أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن "جيد".

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما في تاريخ آخر يوم لسحب الملف وهو 28 يوليو.

3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تسحب الملفات خلال الفترة المعلنة، مقابل سداد 400 جنيه وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيكون الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة بمقر الأمانة العامة بـ6 أكتوبر والمكاتب الفنية بالمحافظات وعلى الموقع الالكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الأصل لدى تقديم الملف.

3- موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأي جهات حكومية.

4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.