بعد واقعة «أم المنصورة».. كيفية علاج الأطفال من إدمان المخدرات

واقعة صادمة شهدتها مدينة المنصورة، حين اعتادت أم على منح المخدرات لابنها البالغ من العمر 4 أعوام، فتعطيه السجائر المخلوطة بنبات البانجو المخدر، لتدخينها من قبيل المزاح، لتفضح فعلتها بعدما انتشر مقطع فيديو لها، وهي تعطيه المخدرات في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من خلال الفحص، تحديد هوية الطفل، وتبين أنه يدعى «أدم. م. ا» 4 سنوات، ومقيم منطقة أرض الطوبجي، خلف جامعة السلاب دائرة قسم أول المنصورة.

تعاطي الأطفال للمخدرات يسبب لهم أضرار بالغة والأمر بحاجة إلى علاج سريع

الدكتور محمد إبراهيم أخصائي علاج الإدمان، أوضح أن تعاطي الأطفال في سن صغيرة، يسبب لهم آثارًا ومضاعفات بالغة، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءً في حالة الاستمرار عند الكبر، لذا فالأمر بحاجة إلى علاج سريع، بهدف السيطرة على حالة حتى لا تزداد تدهورا.

وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أن تعاطي الأطفال للمخدرات، يسبب لهم مشكلات صحية وبدنية وعقلية، وذلك حسب النوع الذي يتم تعاطيه، مؤكدا أن الأضرار تصل إلى فقدان الوعي، والغيبوبة، والإصابة بالأمراض المعدية، وأحيانًا إلى الموت المفاجئ.

العلاج يكون جسدي بتخفيف الجرعات ونفسي بتغغير البيئة

وتابع أخصائي علاج الإدمان، أن التعافي بحاجة فترة علاج مكثفة على أيدي متخصصين، مشيرا إلى أن فترة العلاج، تبدأ بإجراء الفحوصات للطفل، وحساب نسبة المدارات بها، ثم إعطاء الطفل جرعات أقل تدريجيا حتى خروج المخدر من الجسم تماما.

وأشار إلى أنه بجانب العلاج البدني، يكون هناك تقويم نفسي لمساعدة الطفل على الخروج من تلك البيئة، ونسيان ما حدث معه، موضحا أن أيضا يعمل على مساعدته، لتوجيه للتركيز في دراسته وحياته المقبلة، حتى لا يقع مرة أخرى في أيدي هؤلاء أو غيرهم.