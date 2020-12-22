اعترافات صادمة في قضية «طفل المخدرات»: الأم اعتادت تقديم سجائر البانجو له

كشف المتهمون الستة في قضية «طفل المخدرات» بالمنصورة عن تفاصيل صادمة أكدت اعتياد الأم علي تقديم السجائر المخلوطة بنبات البانجو المخدر للطفل لتدخينها من قبيل المزاح.

وأدلي المتهمون الستة بينهم اثنين «مسجلين شقي خطر» وسبق اتهامهما في 52 قضية مختلفة، باعترفات تفصيلية عن الواقعة، مؤكدين في محضر الشرطة، أن الفيديو جري تصويره منذ حوالي شهر ونصف، بمعرفة صديقة الأم أثناء تجمعهم في منطقة «أرض الطوبجي» خلف أكاديمية السلاب الخاصة بالمنصورة التابعة لسندوب، وذلك لعملهم في تجميع الكرتون حال تواجدهم جميعا بأحد المنازل تحت الإنشاء.

واعترف المتهمون في محضر الشرطة، أن "رضا.ح.م" وشهرته رضا الزوق، 36 عامًا، مقيم بعزبة «الشحاتين» دائرة قسم أول المنصورة، مسجل شقي خطر فرض سيطرة، قدم سيجارة مشتعلة مخلوطة بنبات البانجو المخدر للطفل ليدخنها وأخذها منه عقب ذلك واستكمل تدخينها ثم قدم للطفل طبق موضوع به مسحوق عقار "الباركينول" المخدر وحثه على استنشاقه وقيامهم جميعا بالمزاح في حضور والدة الطفل.

وبمواجهة الأم، في محضر الشرطة، أقرت باعتيادها تقديم سجائر البانجو إلي طفلها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، برصد المتابعة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك » تداول مقطع فيديو يظهر فيه طفل يمسك بسيجارة مشتعلة ويقوم بتدخينها وحوله بعض الأشخاص يتبادلون الضحك ويقوم أحدهم بتقديم طبق به مادة غير معلومة ويحثه على استنشاقها.

وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من خلال الفحص تحديد هوية الطفل وتبين أنه يدعي «أدم م. ا.، 4 سنوات» ، ومقيم منطقة أرض الطوبجي خلف جامعة السلاب دائرة قسم أول المنصورة .

وتوصلت تحريات المباحث إلي تحديد الشخص الظاهر بالفيديو ومن معه وتبين أنهم والدة الطفل «فاتن خ. ج.، 21 سنة مطلقة » و خالة الطفل « ندي 16 سنة، وتقيمان منطقة أرض الطوبجي ، و «رضا ح. م.، وشهرته رضا الزوق 36 سنة، ومقيم عزبة « الشحاتين » دائرة قسم أول المنصورة مسجل شقي خطر تحت رقم 713 فئة ب، فرض سيطرة والسابق اتهامه في عدد 29 قضية « سرقات ، سلاح أبيض، مخدرات ، ضرب» ، وشقيق الثالث من الأم «عبدالفتاح ع. ب.، 48 سنة، ومقيم شارع « السلخانة » دائرة قسم أول المنصورة مسجل شقي خطر تحت رقم 38 فئة ب ، سرقات والسابق اتهامه في عدد 23 قضية « سرقات ، مخدرات ، تبديد »

كما تم ضبط ابن عم الثالث "محمد أ. م" 20 عامًا، ومقيم بشارع مستشفى الصدر دائرة قسم أول المنصورة، وصديقة الأم "نورا ا.ي" 19 عامًا، مقيمة بقرية كفر العرب دائرة مركز طلخا، وجميعهم يعملون في تجميع أوراق الكرتون، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ووالدة الطفل ، بمعرفة النيابة العامة .