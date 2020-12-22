«المشاط»: قرية بالأقصر حققت نموذجا رائعا لمفهوم «الاقتصاد الدائري»

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير السنوي لـ«2020» الذي أطلقته الوزارة بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في عالم متغير» يعتبر منافسا لأي تقرير دولي آخر، موضحة أن محفظة التعاون الدولي الحالية هي 25 مليار دولار، موزعة على 377 مشروعًا.

وأكدت أنها زارت 3 مشروعات فقط من هذه المشروعات، وترغب في زيارة 374 مشروعًا، مؤكدة أن المشروعات ترفع من روحها المعنوية، لأن هناك ناس مستفيدة، والمشروعات بمعايير متميزة، والمواطن هو محور الاهتمام.

نموذج الأقصر لـ الاقتصاد الدائري

وأضافت «المشاط» في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن قرية البغدادي في محافظة الأقصر تعتبر نموذجا للاقتصاد الدائري، الذي يتحدث عنه العالم حاليا، حيث يتم ضم حيازات صغار المزارعين، وعدم هدر الموارد المائية، والتحول من الديزل والسولار إلى الطاقة الشمسية، وتم خلق نموذج رائعا في الصعيد.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة ليست خاصة بالتمويلات التنموية، ولكنها تقوم على ترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهذا انعكس في التقرير السنوي، لافتة إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية لها ثلاثة أهداف، وهي: منصة التعاون والتنسيق المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية.

وأشارت إلى أن التعاون مع المؤسسات الدولية لا يقتصر على التمويل فقط، ولكن يرتبط أيضا بمعايير دولية، منها المعايير البيئية، ودخول مصر في هذه الشراكات يعني أنها مهتمة بتطبيق المعايير الدولية في هذه المشاركة، وهذه أيضا رؤية الحكومة في الأخذ بالاعتبار بالمعايير الدولية.

هذا، وأطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لعام 2020، بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في عالم متغير» كشفت من خلاله عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.