تجربة طوارئ بمطار أبوسمبل على انحراف طائرة واشتعال النار بها

أجرى مطار أبو سمبل، اليوم الثلاثاء، تجربة طوارئ واسعة النطاق حول سيناريو حدوث إنفجار لإطار إحدى الطائرات فور هبوطها بالمطار، مما أدى إلى عدم السيطرة علي الطائرة وانحرافها عن الممر وصولا للمنطقة الرملية وارتطام جناحها الأيمن بالأرض، واشتعال النيران بها.

وخلال التجربة، قام على الفور برج المراقبة بإبلاغ مركز الإطفاء ومركز عمليات المطار، وتم توجيه كافة العناصر المشاركة في السيطرة على الواقعة، ورفع حالة الطوارئ بالمطار، كما تم توجيه سيارات الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحدث وتم إخلاء الطائرة بسلام من أجل الحفاظ على أرواح جميع الركاب.

ياتي هذا في إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على تطبيق كافة تشريعات وقوانين المنظمة الدولية للطيران المدنى «الايكاو» وسلطة الطيران المدني المصري.

وقال الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن هذه التجربة تأتي ضمن خطة وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بتدريب العاملين بالمطارات المصرية على كيفية التعامل السريع مع كافة الطوارئ والأزمات التي قد تطرأ، ومواجهة جميع السيناريوهات المحتملة بشكل دوري كل عامين على جميع المطارات المصرية.

وأكد أن هذه التجربة تهدف لتنفيذ لوائح وتشريعات المنظمة العالمية للطيران المدني "الإيكاو" وتعليمات سلطة الطيران المدني المصرية والتي تفرض إعداد تنفيذ شامل واسع النطاق من أجل تدريب جميع الجهات العاملة في المطار على مجابهة الأزمات والطوارئ التي قد تطرأ.

كما أشار الطيار خالد عزمي، مدير مطار أبو سمبل، مدير إدارة الأزمة، إلى أهمية تجربة الطوارئ بالمطار لتدريب العاملين على مواجهة أي ظرف بما يزيد من رفع الوعي وتنمية مهارات العاملين من أجل الوصول إلى الصورة المثالية التي تهدف إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة بالمطار والتغلب على أي طارئ قد يحدث، فضلا عن زيادة تأمين وسلامة المطارات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد رشاد، رئيس قطاع المطابقة والسلامة، بنجاح التجربة، والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة، وكذا التعامل السريع والفوري بين جميع الأجهزة المشاركة في مواجهة الأزمة، مشيدا بقيام كل جهة بتقديم المساعدة المطلوبة في مواجهة الأزمة بما يعكس قدرة واستعداد المطار في إدارة الأزمات المفاجئة وإنقاذ حياة المسافرين والركاب في وقت قياسي.

جدير بالذكر أن هذه التجربة شارك فيها جميع الجهات العاملة في مطار أبو سمبل، من بينها رجال الحماية المدنية والإطفاء، ورجال القوات المسلحة، وأجهزة الأمن، والإسعاف وبعض الجهات الخارجية من المستشفيات وفرق الطوارئ والأمن والمرور، كما حضر أيضا فاعليات التجربة عدد من قيادات الشركة المصرية للمطارات والهيئات الأخرى المشاركة في التجربة.