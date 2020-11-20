"المصرية للمطارات" تتسلم شهادة تجديد "الأيزو" لمقر الشركة

تسلم الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) لمقر الشركة المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS.

وقال الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن حصول الشركة على شهادة الأيزو يعد خطوة نجاح نحو تحقيق أهداف الشركة من أجل تحسين عملياتها وتقديم أفضل خدمة على مستوى مطارتنا في أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الشهادة تأتي تأكيدا على التزام الشركة بأعلى المستويات التي تؤهلها للتنافس بقوة على المستوى المحلي والإقليمي، مقدما الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة لما بذلوه من جهد وتفاني في أداء عملهم وحرصهم على رفع اسم الشركة وتعزيز مكانتها، مؤكدا على أن استمرار الالتزام بمتطلبات الجودة سيزيد من ثقة العملاء بالشركة.

ومن جهته عبر الدكتور أحمد رشاد رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة عن سعادته بحصول مقر الشركة على شهادة الأيزو بعد حصول مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين على نفس الشهادة وقريبا مطار برج العرب الدولي وقد أوضح قدرة نظام الجودة على تلبية احتياجات عملائنا وتطوير خدماتنا بفاعلية مع توفير الوقت والنفقات.

وكرم الطيارعادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، فريق الجودة بالكامل وعلى رأسهم المهندس حاتم صبري مدير عام الجوده لما قدموه من عمل مشرف خلال الفترة السابقة.

يشار إلى أن الشركة المصرية للمطارات هي إحدى شركات وزارة الطيران المدني وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وتتولى الشركة المصرية للمطارات إدارة كل المطارات الإقليمية المصرية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية أشاد به كل الجهات الدولية المتخصصة في شؤون الطيران، وأصبحت مطارات الغردقة وشرم الشيخ منافس قوي لأكبر المطارات في العالم.