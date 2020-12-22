محافظ الغربية يكلف عادل شرشر للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة زفتى

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تكليف عادل السيد أحمد شرشر للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة زفتى، ونقل هشام أبو المكارم للعمل بديوان عام المحافظة.

جاء هذا الأمر الإداري عقب قيام المحافظ بجولة مفاجئة بمدينة زفتى صباح اليوم شاهد فيها مدى تدني مستوى الخدمات، تفاقم مشكلة النظافة.

ولاحظ المحافظ تراكم أكوام القمامة، انتشار ظاهرة الإشغالات، تعدي المحال والمقاهي والباعة الجائلين على حرم الشوارع وكثرة شكاوى المواطنين بهذا الشأن بالرغم من التنبيهات المتكررة من المحافظ بضرورة تلافي تلك السلبيات خلال جولات سابقة.

وشنت جميع المراكز والمدن والأحياء منذ الأمس حملات مستمرة لغلق تلك المراكز في إطار حرص محافظة الغربية على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وجاء ذلك بِنَاءًا على توجيهات محافظ الغربية بتكثيف الحملات اليومية لغلق مراكز الدروس الخصوصية .

فقامت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٤ مراكز دروس خصوصية بشارع محب، شارع وادي النيل خلف نادي البلدية، شارع عادل الرفاعي أمام معهد الفتيات الأزهري المتفرع من شارع الجيش ، منطقة شكري القوتلي.

وفي ذات السياق تم إغلاق عدد ٥ مراكز للدروس الخصوصية بمركز المحلة الكبرى ، وعدد ٤ مراكز بمركز ومدينة سمنود ،عدد ٢ مركز بمدينة بسيون، عدد ١ مركز بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا وعدد ٣ مراكز بمدينة كفر الزيات.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بغلق عدد ٣ مراكز دروس خصوصية، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع استمرار باقي الحملات بالمراكز والمدن والأحياء.