دخول قصر محمد علي و«الفن الإسلامي» مجانا لـ«المصريين» الخميس

وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على دخول المصريين قصر الأمير محمد علي بالمنيل، يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر الجاري، ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، يوم الإثنين المقبل 28 ديسمبر الجاري، مجانا، احتفالا بمرور 117 عاما على إنشائه.

وسيتم تخصيص عدد من الآثاريين للقيام بالشرح مجانا للزائرين، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية خلال زيارة القصر والمتحف.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية ورفع الوعي السياحي والأثري بين مختلف فئات المجتمع.

وأشار ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل، إلى أنه سيتم إقامة معرض تراثي لعدد من اللوحات الزيتية في القاعة الرئيسية بسرايا الإقامة، بمناسبة مرور 117 عاما على إنشاء قصر الأمير محمد علي بالمنيل، مشيرا إلى أن القصر استغرقت مدة إنشائه أربعين عاما.

وقد أنشأ الأمير محمد علي توفيق هذا القصر إحياء للفنون الإسلامية وإجلالا لها، طبقا لما هو مكتوب على النص التأسيسي للقصر أعلى المدخل الرئيسي.

واشتهر الأمير محمد علي بجمع التحف والآثار والمقتنيات الثمينة، وكان له في هذا المجال عيون متخصصة، مهمتهم البحث عن النادر من التحف وجلبها للأمير ليعرضها بقصره ومتحفه الخاص بالمنيل.

واتسم الأمير بأنه كان واسع الاطلاع، محبًا للعلم باحثًا عنه، فاشتهر طيلة حياته بأسفاره ورحلاته حول العالم العربي والعالم الأوروبي باحثًا ومنقبًا، فقد كان دومًا يرى أن العلم ضرورة للأمة والأفراد وأن العلم لا وطن له، ويجب أن يقتبسه الإنسان حيثما يستطيع اقتباسه، وتوفى الأمير عام 1955.