وزير المالية: كورونا سبب «لخبطة» بقطاعات اقتصادية وغير من أولوياتنا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» فرضت أولويات مختلفة تمامًا عما كان مُخططا ومستهدفا له، «دولة زي مصر كانت ماشية في وضع اقتصادي تلا انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان مخطط لينا وضع معين سواء في الدين أو العجز أو الفائض الأولي».

وأوضح معيط أنه مع جائحة كورونا وجدنا «لخبطة» في بعض القطاعات الاقتصادية التي بدأت تتوقف بسبب الجائحة، حيث بدأت بعض القطاعات الاقتصادية تتباطأ وهناك حتميات أخرى أصبحت لها أولوية.

قطاعات اقتصادية تأثرت سلبيا بكورونا

وأضاف «معيط»، خلال لقاء خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن الدولة المصرية أصبحت تنظر لقطاعات مختلفة واحتياجاتها، مثل قطاع الصحة والمستلزمات الصحية، من أجل الإنفاق عليه في ظل انتشار الوباء، كما تم بدء العمل على التعامل مع الآثار الناجمة عن الجائحة على المجتمع، فهناك فئات بعينها تضررت من الأزمة، وبدأ النظر على قطاعات من العمالة التي فقدت وظائفها، فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى بدأت تتأثر سلبًا من الجائحة.

بعض الفئات كانت تصارع للحفاظ على مصدر دخلها أثناء كورونا

وأشار وزير المالية، إلى أنه كان يجب الدخول بحزم تحفيزية لمساندة الفئات الاجتماعية التي تأثرت من الجائحة، فكانت هناك قطاعات اقتصادية كثيرة تأثرت من الجائحة مثل قطاع السياحة وقطاع الفنادق وقطاع الطيران المدني، والعمالة غير المنتظمة في المحال والمطاعم والمسارح والسينمات، فكل ذلك تأثر سلبًا، وبدأ قطاع كبير من المواطنين يفقد وظائفه، ويصارع أن يبقى لديه دخل ومصدر رزق أثناء الجائحة.

منظومة التعليم والتعامل مع أزمة كورونا

وتابع: «لقينا قطاع زي التعليم بدأ يفكر إزاي يتعامل مع الأزمة دي في ظل توقف المدارس وعدم قدرة الطلبة على الذهاب للمدارس، كل ذلك فرض نفسه أن يكون أولوية عن الذي كان مخططا أو مستهدفا».