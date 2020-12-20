وزير المالية: ممكن تبقى مديون بـ10 مليارات دولار ومش قلقان

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القضية الكبيرة الخاصة بأي دولة، في مسألة الديون، هي النمو، وقدرتها على أن تخلق إيردات من هذه النمو، قائلا: «أنت النهاردة ممكن يبقى عليك مليار دولار، بس معندكش دولار واحد، فدي مخاطرة، وممكن يبقى عليك 10 مليارات دولار، بس عندك 50 مليار دولار، وهذا ليس بمخاطرة، إذا القضية الكبيرة هي استمرارنا في النمو، استمرانا في المشروعات الكبيرة، واستمرارنا في خلق فرص العمل، واستمرارنا في أنشاء المدن الجديدة والمصانع والمزارع السمكية والزراعية ومحطات المياه والصرف والغاز الطبيعي».

وزير المالية: الدولة لديها الإيردات التي تمكنها من سداد أي ديون

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، «فكل ده اللي بيخلي الدولة دايما متحركة، ودايما في إيردات وناس بتشتغل وفرص عمل، فالفقر يقل والدولة إيرداتها تزيد، عشان في محلات كل يوم بتقفتح جديدة، ومطاعم ومولات ومدن كل يوم بتنبي، كل ده اسمه نمو وحركة وإيراد للناس والدولة»، مؤكد أن الدولة لديها الإيرادت التي تمكنها من سداد أيا ما كان عليها من ديون.

الدين بالنسبة للناتج المحلي

وتابع وزير المالية: «ولهذا الناس بتبص لأيه، ويقولك هو أنت دينك من الناتج المحلي، اللي هو مجموع اللي أنت بتعمله ده كله أد ايه، ممكن يبقى زي اليابان كدا 250%، ومتبقاش اليابان قلقانة، أه عشان إقتصادها قوي، وعشان النمو بتاعها كويس، واقتصاد مفيهوش تضخم وبالتالي خدمة الدين بتاعته مفيش تقريبا صفر وسالب وكلام فاضي، وكذلك أمريكا الدين الخاص بها للناتج المحلي 130%، بس اقتصاد برضه قوي وقادر يخلق موراد».

منطقة أمنة

واستطرد «ممكن دول يبقى عندها الدين للناتج المحلي 20% فقط، وتبقى في خطر، وده لأن أقتصادها ضعيف وهش، فأنت لازم تقوي الاقتصاد بتاعك وتخليه يخلق موارد وبالتالي متخفيشي، فقد كنا في 30 يونية 2017، الدين بتاعتنا منسوب ناتجنا المحلي كان 108%، وجيت أنت لما عملت الإصلاح 30 يوينه 2018، نزل لـ98%، والسنة اللي بعدها نزل 90.04%، وكان متوقع في 30 يونيه 2020، ننزل لنسبة 83%، وتوصل في 2021، لنسبة 79%، ويبقى أنت كدا في المنطقة الأمنة، لكن جيت كورونا لخبطت حاجات كثيرة جدا».