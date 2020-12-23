طالب يسهر عند أصدقائه ويوهم والده بأنه مخطوف: عايز 300 ألف جنيه

اختلق طالب بالصف الثالث الثانوي، رواية اختطافه على يد مجهولين بهدف خداع والده للحصول على مبلغ 300 ألف جنيه.

كشفت التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، أن المتهم استعان باثنين من أصدقائه فى المدرسة، لتنفيذ خطته.

وأوضحت التحريات أن الابن قال رواية كاذبة عن أن مجهولين اختطفوه وألقوا به فى منطقة زراعية خوفا من رجال المباحث.

البلاغ كاذب

تبين من التحريات أن الأب قام بتوفير المبلغ وبالتنسيق مع رجال المباحث ألقي القبض على المتهمين، وقال الأب فى تحريات المباحث: «لم أعلم أن ابني كاذب، وبسبب صحبته السيئة ارتكب جريمة فى حق نفسه وأسرته، وقام بالادعاء بالخطف بهدف الحصول على الفلوس»، وطالب بتنفيذ روح القانون مع الأطفال الذين أساءوا التفكير، بحسب أقواله.

قررت النيابة حجز الطالب وأصدقاءه على ذمة التحريات بعد توجيه تهمة البلاغ الكاذب لهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ألو.. ابنك مخطوف

كانت الساعة تجاوزت الخامسة مساء الأربعاء الماضي، حين استقبل «م،ن» 54 سنة، مقاول، اتصالا هاتفي من مجهول «ألو ابنك مخطوف وعاوزين فدية 300 ألف جنيه أو هندبحه»، وتم إنهاء المكالمة، فتوجه المقاول إلى مركز شرطة ميت غمر، وقدم بلاغا يفيد باختطاف نجله مقابل دفع فدية مالية لإطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق من رجال المباحث الجنائية بالمديرية، وخلال عمليات الفحص تم العثور على الطالب ملقى بأحد الطرق الزراعية القريبة من المركز، وبمناقشته قرر المجني عليه طالب بالصف الثالث الثانوي، أن مجهولين اختطفوه داخل «توك توك» وقاموا بتهديده بالقتل، ثم احتجزوه داخل شقة لا يعلم مكانها.

وأضاف الطالب فى محضر الشرطة، أن الجناة قاموا بإطلاق سراحه بعدما علموا أن والده أخبر الشرطة وتعدوا عليه بالضرب.

القبض على الطالب وزملائه

بعد مرور يومين من العثور على الطالب المختطف، وردت معلومات لرئيس مباحث مركز ميت غمر، تفيد أن الطالب اتفق مع زملائه باختلاق قصة وهمية بهدف الحصول على المال، فتم استدعاءه مرة أخرى وبمناقشته اعترف بالواقعة، وألقى رجال المباحث القبض على زملاء الطالب المدعي الاختطاف، وبمناقشتهم أكدو رواية البلاغ الكاذب.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.