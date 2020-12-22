المؤبد لـ3 متهمين في قضية «العمرة المزيفة» للحاجة سعدية بالدقهلية

أصدرت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية «العمرة المزيفة للحاجة سعدية»، حيث قضت بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، والبراءة لـ3 آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور، وعضوية كل من المستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار عمر الحسيني محمد طه.

واعترف المتهم الرئيسي في القضية، ويدعى «عبد الله أ. »بأنه في غضون عام 2018 حاول استغلال راغبي العمرة، وخاصةً من كبار السن والفقراء، في تهريب المواد المخدرة للمملكة العربية السعودية، وكانت البداية بالحاجة «سعدية عبد السلام حماد»، 72 سنة، من قرية «درين» مركز نبروه، بعد أن درس حالتها، مستغلاً أنها جارة شقيقته، وشاركه في ذلك شخصان آخران من مدينة نبروه، وكان في انتظارها بالمطار آخرون، لاستلام المواد المخدرة منها.

واعترف المتهم الرئيسي في تحقيقات النيابة العامة، أنه وبمعاونة شقيقته وزوجها، اللذين يقيمان في قرية «درين»، أقنعا الحاجة سعدية وأسرتها بأن أحد أثرياء السعودية يقدم عمرة مجانية لكبار السن، بعد أن كتب الله الشفاء لنجله من مرض خطير، وأنهم رشحوها للفوز بتلك العمرة، ففرحت باختيارها، وأخذ منها جواز السفر، وأحضر لها تأشيرة عمرة، وقبل أن تصل إلى مطار القاهرة سلهما حقيبة بها المواد المخدرة، وأقنعها أن بها ملابس حريمي لزوجة الثري السعودي.

وقال المتهم، في التحقيقات، إنه وضع داخل الشنطة 22 ألف قرص من عقار «الكبتاجون» المخدر، واستغل الحاجة سعدية في المرور لها من المطار، مؤكداً أنه صنع شنطة مخصصة لعملية التهريب، والتي يصعب اكتشفاها من خلال وضع مواد كربونية بها يصعب اكتشاف ما بداخل الشطنة، وعاونه في تلك الواقعة شخصان أدلى بأوصافهما في التحقيقات، وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض عليهما، بالإضافة إلي شقيقته وزوجها.

وتمكنت أجهزة المطار في السعودية من اكتشاف وجود المواد المخدرة داخل حقيبة الحاجة سعدية، وتبين أنها محشوة بعقار الكبتاجون، فتم ترحيلها من المطار إلى السجن، حيث ظلت به لمدة 4 شهور، تحركت خلالها كافة الأجهزة المعنية لمحاولة مساعدتها، بعد التأكد من الإيقاع بها في تلك الجريمة.

وبعد مرورها بتلك التجربة المريرة، سمحت السلطات السعودية للحاجة سعدية بأداء العمرة، قبل عودتها إلى مصر، ثم توجهت إلى الأراضي المقدسة مرة أخرى، لأداء فريضة، الحج، دون أن تحمل معها أي حقائب غير متعلقاتها الشخصية.