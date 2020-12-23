مصادر: رئيس جامعة القاهرة سيصدر قرارا بتحويل الفرنساوي إلى مستشفى عزل

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة، أنه سيصدر خلال الساعات القادمة، قرار من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتحويل مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إلى مستشفى عزل بشكل كامل لمرضى كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك في إطار الاستعدادت التي تجريها الجامعة لمواجهة تفشي انتشار الموجة الثانية للفيروس.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك متابعة لحظية من قبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لجميع التطورات المتعلقة بالفيروس، من خلال اللجنة العلمية المشكلة، منوهاً إلى أن تجربة الجامعة الفترة الماضية في مستشفى الفرنساوي كانت ناجحة، فضلاً عن تحقيقها تفوقا في معدلات التعافي والشفاء لحالات الإصابة من فيروس كورونا «كوفيد 19» بحسب المعدلات الدولية.

مصار: الخشت يتابع لحظيا مستجدات كورونا مع اللجنة العلمية بالجامعة

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أصدر بيانا في وقت سابق منذ فترة، عن أنه جاري تجهيز قسم للعزل بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، طبقًا للاتجاه الدولي، وذلك بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات الجامعية، بجانب مستشفى الباطنة المخصصة بالكامل للعزل، موضحاً أن قسم العزل سيكون منفصلا تماما، وبمسارات خاصة المسارات الأخرى السابقة، فضلاً عن فصل دورين خاليين تماما ومغلقين بين قسم العزل والأقسام الأخرى مع مراعاة الكود العالمي في هذا الشأن.

ويعتبر مستشفى قصر العيني الفرنساوي، من الصروح الطبية العملاقة، حيث يحتوي على 18 غرفة عمليات، منها 14 غرفة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة، وغرفتي عمليات كبرى ملحقة بالطوارئ وعمليات اليوم الواحد، وغرفتي عمليات بالدور التاسع لجراحات النساء والتوليد وكذلك وحدة العقيم.

ويضم المستشفى الفرنساوي عدد 9 رعايات مركزة بإجمالي عدد أسرة 124 سريرا في مختلف التخصصات، منها رعاية السكتة الدماغية وبعد العمليات الجراحية والغيبوبة الكبدية، والأطفال المبتسرين ورعاية جراحة القلب والصدر والأطفال، كما يقدم العديد من الخدمات الطبية المختلفة في أقسام متعددة.