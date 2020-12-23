مقتل طفل على يد آخر أمام مدرسة بنات بالإسماعيلية: كان بيدافع عن شقيقته

لقي طفل في العقد الثاني من عمره مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر طعنة نافذة في القلب.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا بوصول طفل، 16 سنة، يدعى سيف محمد عبد الونيس إلى مستشفى الصدر في حالة سيئة، إثر طعنة نافذة وتوفى بعد دخوله المستشفى بساعات.

وبتشكيل فريق من البحث الجنائي، كشفت التحريات عن أن مشاجرة نشبت بين الطفل وآخر أمام إحدى المدارس الخاصة على الطريق الدائري بالإسماعيلية مساء أمس، ثم تطورت لطعن الجاني له بسلاح أبيض.

وقال بعض شهود العيان من زملاء المجني عليه، إن المشادة نشبت بسبب معاكسة الجاني لشقيقة المجني عليه، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علب جثمان الطفل، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، فيما كلفت المباحث الجنائية بسرعة القبض على المتهم وعرضه الي النيابة العامة.