ضبط 250 طربة حشيش في الإسماعلية قيمتها 1.7 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وتروّيجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وعثر بحوزته على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي (1,750,000 جنيه.