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محمود مسلم

ضبط 250 طربة حشيش في الإسماعلية قيمتها 1.7 مليون جنيه

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الوطن
12:23 م | السبت 21 نوفمبر 2020
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وتروّيجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وعثر بحوزته على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي (1,750,000 جنيه.

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