في حملة لـ الأمن الاقتصادي: ضبط 13 ألف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4200 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمّ ضبط 12687 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، كما جرى ضبط 3 قضايا أموال عامة وفساد إداري ومالي، و1221 قضية تموينية متنوعة، و375 قضية بيئية متنوعة، و164 قضية ضريبية، و15 قضية مصنفات.

وجار مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.