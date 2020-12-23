ضبط موظف اختلس 350 ألف جنيه من أموال كهرباء دشنا بقنا

ضبطت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مراجع تحصيل بهندسة كهرباء دشنا، بتهمة الاستيلاء على المال العام، دون وجه حق، بعد اختلاسه فواتير الكهرباء، دون تسديدها لخزينة الدولة.

ونجحت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح ابوسحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، في ضبط "محمد. ع" 45 عاماً، مراجع تحصيل بهندسة كهرباء دشنا، بتهمة الاستيلاء على 350 ألف جنيه، قيمة فواتير الكهرباء، دون تسديدها للدولة.

وتبين أن المحصل استلم الاموال الخاصة من المحصلين في المدينة والقرى والنجوع واستخدمها للغرض الشخصي دون ردها للخزينة مرة اخرى، وجاء أمر القبض عليه بعد التأكد من الدفاتر والسجلات من وجود عجز فعلي بالمبلغ المذكور، وتم مطالبته برد تلك المبالغ إلا أنه رفض فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.