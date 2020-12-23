بابا نويل وشجرة الكريسماس في محال السعودية للمرة الأولى منذ تأسيس المملكة

لأول مرة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، وفي مشهد لم يخطر على بال أحد، أصبحت المحال التجارية تبيع ملابس بابا نويل وأشجار عيد الميلاد والزينة المرتبطة بها.

وأرجعت وكالة «فرانس برس» ذلك إلى الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقالت إن مجرد الإعلان عن ذلك في محال الهدايا بالرياض لم يكن يتخيله أحد قبل سنوات.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن أحد سكان الرياض: «إنه لم يكن يتخيل أن يرى ذلك»، بينما قالت مواطنة تونسية تعيش في الرياض، أنه منذ تم السماح للنساء بقيادة السيارة في السعودية، منذ ثلاثة سنوات تقريبا، بدأت مظاهر الانفتاح في الظهور، كما أكد مدير أحد محال الهدايا في الرياض، أنه يبيع زينة عيد الميلاد، كما باع أزياء تنكرية من قبل بمناسبة عيد الهالوين.

هيئة الأمر بالمعروف أكدت عام 2003 أن "باربي" تهدد الأخلاق

يذكر أنه في عام 2003 ، قالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية أن الدمية الشهيرة «باربي» تشكل تهديدًا غير أخلاقي، وقالت الهيئة إن الدمية ترتدي ملابس فاضحة، كما تتحرك بشكل سيء وتستخدم إكسسوارات وأدوات فاضحة، ووصفتها بأنها «رمز للانحلال والانحراف في الغرب».

وحذرت الهيئة في ذلك الوقت من مخاطرها كما دعت لاتخاذ الحذر منها، وعندما لم تنخفض مبيعات باربي، تم اتخاذ قرار بحظر بيعها، واستمر ذلك لمدة عشر سنوات، وعقب ذلك، انتشرت الدمية «فلة» المحجبة، والتي قالت الشركة المنتجة لها انها تمثل القيم الأخلاقية والاجتماعية العربية، وتم بيعها في سوريا في نوفمبر 2003 وبعد ذلك في باقي المنطقة العربية.

وتختلف «فلّة» عن "باربي" الشهيرة بملامحها العربية، حيث ترتدي ملابس تناسب جميع الأوقات ومختلف الأمكنة التي ترتادها "باربي" إلا أنها تبقى محافظةً على هويتها وملامحها العربية.

وفي عام 2017، أعلنت شركة ماتيل الامريكية، التي تنتج «باربي»، عن إطلاقها لأول دمية محجبة تكريمًا للاعبة الأمريكية ابتهاج محمد.

وكُرمت اللاعبة بعد أن حصلت على ميدالية برونزية في لعبة المبارزة بالسيف للسيدات في أولمبياد ريو عام 2016، وأصبحت بذلك الأمريكية المحجبة الأولى الحاصلة على الجائزة.