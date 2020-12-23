عاجل.. الحكومة تلغي الاحتفالات برأس السنة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكّداً أنَّ هناك توجيهًا واضحًا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين.

كما شددت وزيرة الصحة على أنَّه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

اجتماع لوزيري التنمية المحلية والصحة لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا

من جهته، أكّد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنَّ الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، لتأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنَّه يجرى التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكّد من ذلك، كما سيتمّ مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.

وفي إطار الجهود التي تتمّ للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار مدبولي، إلى أنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتولى بالتعاون مع إحدى المُؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأكّد مدبولي ضرورة مُتابعة كل وزير بنفسه هذه الإجراءات، وحضور الاجتماعات مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمراجعة المقترحات الخاصة بهذا الشان، واعتماد الهياكل الجديدة لكل الوزارات.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرًا حول آخر مستجدات وضع فيروس كورونا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكل متطلباته.

ونوهت وزيرة الصحة، إلى أنَّ هناك 364 مستشفى مجهزًا، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تمّ توفير 200 جهاز تنفس جديد يتمّ توزيعها على المستشفيات.

وزيرة الصحة: جارٍ الانتهاء من اختبارات لقاح كورونا بحلول الأسبوع المقبل

كما عرضت وزيرة الصحة، موقف اللقاحات، مؤكّدة أنَّه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع المقبل عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.

سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح كورونا

وأضافت وزيرة الصحة أنَّه ستتمّ إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتمّ تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتمّ تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

وزيرة الصحة: لا دليل علميًا يفيد بأي آثار لتغير جيني لكورونا

وأكّدت أنَّه تمّ الاجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكّدت أنَّه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس.

وبينت وزيرة الصحة أنَّه تمّ الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.