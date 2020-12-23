عاجل.. مدبولي: الالتزام بإجراءات كورونا يجنبنا الغلق

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المسؤولة في الحكومة بتشديد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي في تطبيق الإجراءات ومخالفتها بمنتهى الحزم.

وقال رئيس الوزراء، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد حالياً، إنَّ الدولة تتجنب بقدر الإمكان «الغلق الكامل للمنشآت»، لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بتلك الخطوة.

وأضاف «مدبولي»، أنَّ «الغلق الكامل» يؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء، بتوفير الأكسجين للمستشفيات ومن يحتاجه من المواطنين، كما وجه بتخصيص عدد كاف من مستشفيات العزل.