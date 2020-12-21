وزيرة التضامن: مدبولي سيعلن خطة دعم الأسر التي لديها طفلان في يناير

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تستهدف تطبيق سياسة ترشيد الموارد، ونشر الممارسات الاجتماعية الصحيحة، من خلال تقديم الدعم إلى الأسر التي لديها طفلان، لأن الزيادة السكانية تؤثر على الدولة والتعليم والصحة والتنمية، لذا فإن الطفل الثالث، أو فيما بعد، سيتم منع الدعم عنه لتتحمل الأسرة أمره بالكامل، وهذا يتماشى مع خطة الاستراتيجية السكانية، التي سيعلن عنها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الشهر المقبل، التي ستحدد الدعم بحد أقصى على طفلين، وهذا الترشيد سيتيح الدعم إلى الأسر التي رشدت الإنجاب خاصة أن الدولة كلها تتحمل الزيادة السكانية ويؤثر ذلك على التعليم والتأمين الصحي ووزارة التموين، وبدأت الدولة من خلال برنامج تكافل وكرامة بتقديم الدعم لـ3 أطفال ولكن الأسر الجديدة سيتم تقديم الدعم لطفلين فقط.

عمل المرأة يقلل من إنجابها

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، أن الأسر التي ستلتزم بطفلين سيتم مكافأتها بعدد كبير من المزايا مع عدم معابة الأسر ذات العدد الكبير وتم توفير 12 ألف رائد لتوعية الأسر بالمفاهيم الصحيحة بالاشتراك مع رجال الدين المسيحي والإسلامي بجانب نشر التوعية الإعلامية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانية من خلال وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، كما سيتم تمكين السيدات اقتصاديا من خلال توفير مشاريع اقتصادية متناهية الصغر لأن عمل المرأة يوسع مداركها ويجعلها تنجب أقل.

نقاط إيجابية للأسر ذات الطفلين

وتابعت: «سيكون هناك جانب قانوني على الأسر التي تجبر أبناءها على العمل مبكرا والتي ستحرمهم من التعليم أو تجعلها تزوج بناتها مبكرا وتغيير التفكير الأسري يحتاج مجهودا كبيرا وسيكون هناك ربط بين كل الجهات الشريكة من أجل تطبيق المنظومة وتوثيق الزواج والأطفال، وتغيير المفاهيم الاجتماعية سيأخذ وقت وهناك دول سبقتنا في هذا الأمر والأمر يحتاج حوار مجتمعي بمساعدة قادة الرأي ورجال الإعلام من أجل إحداث نتائج تراكمية على مستوى الطويل وسيتم إضافة نقاط إيجابية في وزارة التموين ووزارة التعليم للأسر التي ستلتزم بعدد قليل من الأطفال بحد أقصى طفلين».