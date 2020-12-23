3 إصابات بسلالة كورونا الجديدة في لبنان

أعلن لبنان اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الحكومة اللبنانية، أنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات، وأكد حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، أنه جار إجراء فحوصات تفصيلية لتشخيص طبيعة الفيروس الجديد على الأشخاص والأسر المعنية وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأضاف: «على البلديات اتخاذ التدابير الوقائية وتطبيقها على الوافدين من المملكة المتحدة حرصًا على سلامة الجميع».

ولم يوقف لبنان الرحلات القادمة من لندن منذ إعلان لندن ظهور السلالة المتحورة من فيروس كورونا، رغم المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمنع انتشار السلالة الجديدة في لبنان.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنها اشتبهت بوجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد قادمة من بريطانيا.

وذكر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، أن هناك دراسة جارية للتأكد من وجود 4 حالات قادمة من بريطانيا، مشيرًا إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

وعلقت نحو 40 دولة حركة الطيران مع بريطاينا إثر تفشى سلالة جديدة من فيروس كورونا فى بريطانيا، وفور إعلان وزير الصحة البريطانى أن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة

وقررت بريطانيا تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي البلاد بسبب تفشي السلالة الجديدة، ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا فى بريطانيا، وسجلت أكثر من 36 ألف حالة أمس.

من جانبها دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى اتخاذ ما في وسعها من تدابير للحد من انتشار سلالتين جديدتين من فيروس كورونا تم اكتشافهما في بريطانيا وجنوب إفريقيا لمواجهة انتقالهما إلى دول العالم.