الفلبين توقف الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

أعلنت الفلبين وقف استقبال الطيران من بريطانيا بدءً من غد الخميس وحتى نهاية العام الجاري، فيما تعتزم اليابان تشديد القيود على القادمين من بريطانيا.

ووقع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أمس الثلاثاء، على مواعيد التعليق المؤقت للرحلات على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن».

فيما أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تشديد القيود على دخول الوافدين من بريطانيا المتحدة في ظل تفشي السلالة الجديدة شديدة العدوى .

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتو كاتسونوبو في تصريح للصحفيين، إن الإجراءات اليابانية المكثفة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الخميس، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة اليابانية «إن أتش كيه» اليوم.

وأوضح أن المقيمين اليابانيين وغيرهم الذين يقومون برحلات عمل قصيرة تصل إلى 7 أيام إلى المملكة المتحدة سيتم مطالبتهم بالدخول في حجر صحي لمدة 14 يومًا عند دخول اليابان، فضلًا عن مطالبة العائدين من بريطانيا اعتبارًا من 27 ديسمبر الجاري بتقديم دليل على أنهم خضعوا لاختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من مغادرة المملكة المتحدة.

وكانت بريطانيا أعلنت تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي البلاد بسبب تفشي سلالة جديدة من كورونا، فيما أوقفت أكثر من 40 دولة استقبال القادمين من بريطانيا بسبب مخاوف السلالة الجديدة.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا فى بريطانيا، وسجلت 36 ألفًا و804 إصابات أمس، فيما توفي 691 شخصًا، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ 25 نوفمبر حيث وصلت الوفيات إلى 506 أشخاص الثلاثاء الماضي.

وأوضحت صحيفة «ميل أونلاين» عن بيانات وزارة الصحة أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا تضاعفت أسبوعًا بعد أسبوع بسبب التجمعات في جميع أنحاء لندن والجنوب الشرقي وشرق البلاد.