«ابتسم» لذوي الهمم تشارك في محاكاة الأزمات بالقليوبية

شاركت مؤسسة "ابتسم لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة" في معسكر الإيواء العاجل الذى نفذته محافظة القليوبية، اليوم، للعام الثاني علي التوالي، ضمن نموذج محاكاة الأزمات والكوارث، حيث مثلت المؤسسة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المعسكر الذي جاء ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة وينفذ في جميع محافظات الجمهورية .

وقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن المعسكر يمثل المشروع الاستراتيجى التعبوى لمحافظة القليوبية، ويستهدف مراجعة التدريبات الخاصة بإدارة الأزمات، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع، ومدى الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ قد تحدث.

وأشار إلى مشاركة محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، ونائبي المحافظ ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأشادوا بجهود مؤسسة ابتسم، ومشاركتها الفعالة بعدد من أبناء المؤسسة الخاضعين لبرامج التأهيل، فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة بعد حالة الإهمال الشديد الذى كانت تعانيه فئة ذوى الاحتياجات.

على جانب آخر أشاد كمال، بما أظهرته عملية الاصطفاف حيث كشفت قدرة المركبات والمعدات للمشاركة على التحرك الفوري لمواجهة أية أزمات أو كوارث محتملة، حيث اصطفت نحو 150 معدة ومركبة وسيارة بمختلف الأنواع والأحجام من معدات الحملات الميكانيكية بالمدن والأحياء التابعة للمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف، بالإضافة إلى مخيمات الإيواء عند حدوث الأزمات والكوارث بالمحافظة.