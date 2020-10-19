تدريب "فتيات القليوبية" على مهارات الدفاع عن النفس لمواجهة التحرش

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية انطلاق مبادرة "لا.. للتحرش" من اليوم وحتى ٢٢ أكتوبر الجاري بمركزي شباب المنشية ببنها، و العبور بالخانكة بمحافظة القليوبية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتورأشرف صبحى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد المصرى للكيك بوكسينج.

وتهدف المبادرة لتوعية الفتيات من سن ١٨ لـ ٣٥ عاماً لمواجهة التحرش، وإكسابهن المهارات اللازمة للدفاع عن النفس من خلال دورتين تدريبتين على ٥ ايام بها تدريب نظرى وعملى، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتفق عليها خلال التجمعات.

تضمن اليوم محاضرة نظرية عن التحرش من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس ونقاط الضعف والقوة فى جسم الإنسان، واستخدام البيئة المحيطة كوسيلة مساعدة للدفاع عن النفس، و المسكات المختلفة والشائعة وطرق التخلص منها.

يأتي ذلك برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه، و إشراف عام من معتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية ، وتنفيذ رباب محمد عبد التواب مسؤول السكان بإدارة الشباب.

في وقت سابق أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عن انطلاق مبادرة " مصر . الجميلة " بمناسبة احتفالات نصرأكتوبرالمجيد السبت الماضي حيث تضمنت المبادرة أعمال نظافة عامة ورفع المخلفات والقمامة وزراعة شجيرات صغيرة، بجانب أعمال تعقيم وتطهير بمركزي شباب قلما و١٥ مايو بإدارة شباب شبراالخيمة.

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن تلك الخطوة تأتي حرصاً من الوزارة علي الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد خلال الشهر بشكل مختلف ومميز وتنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأوضح أن ذلك تم بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والمرشدات، بالإضافة لمشاركة فريق عمل مراكز شباب مصر.

وأكمل الصبروط في تصريح له اليوم أن المبادرة تهدف لغرس الانتماء لأرض الوطن الغالى، وإحياء لذكرى الانتصار، بتحقيق انجازات على أرض الواقع، و تستمرمراكز شباب الجمهورية فى العطاء لتكون مراكز خدمة مجتمعية وليست لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية فقط بل والتطوعية.