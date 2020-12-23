مدبولي: يتأكد يوما بعد يوم أهمية الإعلام في واقعنا المعاصر

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحية للمشاركين في المنتدى السنوي للإعلام العربي، الذي يُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته، إنّه يتأكد يوما بعد يوم أهمية الإعلام في واقعنا المعيشي، وعالمنا المعاصر، فأصبحَ له دور مهم في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام، من أجل تهيئته إعلاميا، وتتعاظم هذه الأهمية مع التقدم التقني الهائل في عالم الاتصالات، لافتا إلى أنّه بالعودة قليلا إلى الوراء، حين كان الإعلام إعلاما تقليديا، يقدم رسالته المنوطة به، إخبارا، وتثقيفا، وتوعية، وتنويرا، وأنّه بنظرة إلى الإعلام في وقتنا الراهن، نُدرك أنّه أصبح من أقوى الأسلحة المنوط بها الدفاع عن الدولة الوطنية وتثبيت أركانها، ومجابهة الأخطار التي تحيط بها سواء في الداخلِ أو الخارج.

وأضاف مدبولي أنّ وسائل الإعلام العربية والعالمية في الآونةِ الأخيرة، ركزت على التهديدات والتحديات التي تواجهُ المنطقةَ، ومنْهَا ظاهرةُ الإرهاب والتطرف، وما لها من انعكاسات على المنطقة العربية والعالم أجمع، ولا شك أنّها ظاهرة تحظى باهتمام الشعوب، والحكومات في شتى أنحاء العالم، لما لها من آثار خطيرة على أمن الدول واستقرارها بل ومستقبلها بوجه عام.

وأشار إلى أنّ القرن الحادي والعشرين يعد عصر الإعلام والدعاية الدولية بكل مكوناتها السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومع ثورة الاتصالات والمعلومات، أصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة، ومع ما تُشكله وسائل الإعلام من دور بالغ التأثير، في العملية السياسية، وما تعكسه من طبيعة العلاقة بين الدول ومجتمعاتها، وتعزيزِ قيم المشاركة السياسية، وصنع القرار السياسي، أصبحت وسائل الإعلام، إما مصدر قوة للدول أو مصدر ضعف لها، يمكن استغلاله في حروب الجيلين الرابع والخامس.