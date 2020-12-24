هنا شيحة: «القانون لايحاسب الرجل المغتصب لزوجته»

تواصل الفنانة هنا شيحا تصوير دورها في فيلم «النهاردة يوم جميل»، الذي بدأت في تصويره منذ فترة، ومن المقرر عرضه خلال العام الجديد.

وقالت «هنا» لـ«الوطن»، «العمل مختلف عما قدمته من قبل، فهو يناقش قضية هامة، وهي اغتصاب المرأة من زوجها، والقانون لا يعترف بتلك العلاقات المعقدة، واعتقد أن هذا الأمر لم يناقش من قبل في الأفلام السينمائية، ودائماً أبحث باستمرار عن الدور الجيد الذي لم يقدم من قبل».

فيلم «النهاردة يوم جميل» من بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومهندس الديكور محمد المعتصم، ومدير التصوير أحمد عادل، ومصممة الملابس مني الزرقاني، ومن إخراج نيفين شلبي.

العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة دون الانحياز، أساس أحداث فيلم «النهاردة يوم جميل»، فالعمل يدور حول موقف منصف للرجل والمرأة معاً، في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي، وسيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية التي تحمل اسم «سوق العرسان»، للكاتب علاء سليمان.

وتم تداول العديد من الأخبار والشائعات خلال الفترة الماضية حول وجود علاقة عاطفية بين الفنانة هنا شيحة ونجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، حيث ظهرت «هنا» برفقة محمود شاهين في العديد من المناسبات الفنية، وقد تسبب الظهور المتكرر وجود علاقة عاطفية بينهما، وهو ماحسمته الفنانة إلهام شاهين الذى أوضحت أن هناك بالفعل علاقة عاطفية بينهما ولكن لم يتم الإعلان عن مشروع الزواج حتى الوقت الحالي .

وسرعان ماغيرت «شاهين» تصريحاتها عند سؤالها مرة أخرى، وقالت إن ما تعرفه أن هناك صداقة قوية بينهما، وعند سؤالها عن وجود علاقة عاطفية قالت: «الله أعلم ممكن»، وعن إن كان هناك مشروع زواج بين الثنائي قالت: «الله أعلم لما هيتجوزا أكيد كل العالم هيعرف».