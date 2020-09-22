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هنا شيحا تعليقا على ارتباط شقيقتها بالداعية معز مسعود: اسألوا حلا

كتب:

ياسمين محمود
08:20 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
حلا شيحا

حلا شيحا

رفضت الفنانة هنا شيحا، التعليق على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن ارتباط شقيقتها الفنانة "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت "هنا" في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحا، بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرون، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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