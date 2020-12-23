حبس أستاذ بزراعة المنصورة 3 أشهر: استولى على 200 ألف جنيه

قضت محكمة جنح مستأنف المنصورة، بمحافظة الدقهلية بسجن أستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، 3 أشهر مع الشغل وألزمته بالمصاريف، بتهمة الحصول على 235 ألف جنيه من مواطن بحجة استثمارها في إنتاج الدواجن مقابل أرباح، إلا أنه لم يرد المبلغ أو يصرف أرباح.

صدر الحكم، في جلسة اليوم، برئاسة المستشار محمد الحفناوي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حمدي السيد، والمستشار أحمد مختار، وحضور أحمد خضر، وكيل النيابة، والشحات عبد العزيز، أمين السر، في القضية رقم 3542 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب المنصورة، والمقيدة رقم 18523 لسنة 2019 جنح قسم أول المنصورة.

بدأت أحداث القضية عندما استولى "ز. م. ا" أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنصورة على مبلغ وقدره 235 ألف جنيه، من «مصطفي م. م.» بأن استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيامه بمشروع وهمي كاذب علي أمل الحصول علي أرباح، لأنه يعمل في مجال مزارع الدواجن وأن الاستثمار في إنتاج الدواجن يدر أبارحا طائلة، ووثق في صفته الوظيفية وسلمه المبلغ علي دفعات ولم يقم بإعطائه الأرباح أو رد المبلغ إليه.

وأكد المدعي بالحق المدني، أنه وثق في المتهم، ووظيفته كأستاذا بكلية الزراعية بجامعة المنصورة ولكون مجال مزارع الدواجن مرتبط بمجال عمله سلمه المبلغ المالي على دفعات ولم يقم المتهم بإعطائه الأرباح أو رد المبلغ إليه وأقنع المجني عليه بهذا الريع الوهمي وتوصل بذلك الى الاستيلاء على مبلغ مالي 235 ألف جنيه.

وذكرت المحكمة في حكمها أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي بالاحتيال وأنه كسب ثقة المجني عليه فأوهمه بإحداث الأمل بربح وادعي كذبًا أنه سيستثمر أمواله في مزارع الدواجن مقابل أرباح شهرية.

وانتهت المحكمة بحكمها إلى قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وألزمته بالمصاريف.