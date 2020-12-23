غادة إبراهيم تعلن إصابتها بكورونا: الفيروس أقوى من أي احتياطات

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم، إصابتها بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة للتأكد من الإصابة من عدمه، وذلك حسب ما كتبته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة غادة إبراهيم، صورة لمجموعة كبيرة من الأدوية التي تتناولها لمواجهة فيروس كورونا، عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، وعلقّت بقولها: «الحمد لله على كل شيء، تاني يوم بروتوكول العلاج، فقدت حاسة الشم والتذوق، بس حالتي مستقرة وبتحسن».

واستطردت «باقي 12 يوم، وحكون كويسة بإذن الله، مع إني مش بتحرك غير بالكمامة وبعقم على طول بس واضح إن الفيروس أقوى وأشرس من أي احتياطات، قدر الله وما شاء فعل».

وكان عدد من الفنانين والإعلاميين أعلنوا مؤخرًا عن إصابتهم بفيروس كورونا، منهم محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وصدقي صخر، ودانا حمدان شقيقة مي سليم، وميس حمدان، لمياء عبدالحميد.

وبعد مكوثها في العزل المنزلي لمدة 15 يوم، أعلنت الفنانة صابرين عن شفاءها من فيروس كورونا وإجراء مسحة جديدة أثبتت سلبية العينة، بعدما أصيبت هى وزوجها وأبناءها وشقيقها وزوجته بالفيروس مع بداية شهر ديسمبر الجاري، واصفة الأمر بالتجربة الصعبة والقاسية خصوصًا مع أيام الحجر الصحي داخل المنزل.

ووجهت عددًا من النصائح لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع السوشيال ميديا بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروسي اللعين.

وعاد الإعلامي رامي رضوان، لتقديم برنامجه عبر شاشة dmc بعد أيام من العزل المنزلي جراء إصابته بفيروس كورونا وتأكيده على أن الفيروس ليس مجرد دور برد عادي، ولكن يختلف شكل الإصابة وحدتها من شخص لأخر، فضلًأ عن تغيير بروتكول العلاج من حالة لأخرى، واصفًا ما حدث له في الأيام الماضية بأنه أمر صعب وممل للغاية مصحوب بإرهاق وصداع وتكسير بالجسم.