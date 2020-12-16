صابرين لـ«الوطن»: الحمد لله حالتي مستقرة وأحتاج دعواتكم

أكدت الفنانة صابرين أنها ما زالت حاليًا في الحجر الصحي بمنزلها، بعد أن تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا يوم 6 ديسمبر، مضيفة: الحمد لله بدأت أتحسن، وما زلت في مرحلة العلاج، وكل ما أطلبه من الجمهور هو دعواته لي بالشفاء.

وأضافت لـ«الوطن»، لم أجر حتى الآن مسحة أخرى، وبعد انتهاء كورس العلاج والمقرر له أسبوعيان، سأجري مسحة جديدة

وطلبت صابرين من الجمهور توخي الحذر واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الفترة الحالية، حفاظا على صحتهم.

وكانت الفنانة صابرين، أعلنت، في 6 ديسمبر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت "صابرين" في تدوينة لها: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".