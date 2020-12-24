عاطل وزوجته يخطفان صديقتهما: أسرتها غنية وطلبنا 250 ألف جنيه بس

حديث زوجته العابر عن ثراء صديقتها لم يمر مرور الكرام على الزوج الذي صمت قليلًا وقال لها: «ثمنها 250 ألف جنيه» فردت الزوجة : «مش فاهمة حاجة تقصد إيه..نخطفها تقصد»، وضع المتهم وزوجته خطة لخطف المجني عليها وساوم والدها على المبلغ لكنه نجح في مسايرته والاستجابة لطلباته بالتنسيق مع الشرطة حتى تمكنت من القبض على المتهم وزوجته التى تعاونه على الجريمة.

اعترافات المتهم بالخطف

روى المتهم تفاصيل الجريمة فى محضر الشرطة وقرر أنه تعرف على الضحية منذ فترة عن طريق زوجته، ونشأت بينهما علاقة صداقه عائلية، وأنه اقترض مبلغا ماليا منذ فترة بسبب ظروفه المادية من المجني عليها وتعثر في سداد المبلغ.

تابع المتهم فى اعترافاته: «تعثرت فى دفع المبلغ الذي قمت باقتراضه من المجني عليها ومضت أيام وشهور وأنا لا أعمل فهددتني بالحبس»، مضيف: «تفقت مع زوجتي على خطفها والمطالبة بدفع فدية مالية من والديها».

وأكمل «قبل الجريمة بعدة ساعات تلقيت اتصالا هاتفيا من الضحية وطلبت منها الحضور للشقة سكني لرد المبلغ، وعقب دخولها وتناولها كوب شاي قمت بربطها بالحبال وتهديدها بالقتل، ثم أخذت منها هاتفها المحمول واتصلت على والدها لدفع الفدية وبعد مساومة اتفقنا على دفع الفدية وفوجئت بحضور الشرطة ومعهم الأموال وألقوا القبض علي».

حبس المتهم وزوجته

قررت النيابة حبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعت المجني عليها ووالديها للاستماع لأقوالهما.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من رئيس مباحث التجمع الأول المقدم تامر عبدالشافي، يفيد بحضور موظف وحرر محضر تغيب لابنته عقب خروجها من مسكنها أثناء توجهها إلى المدرسة، وقرر صاحب البلاغ أنه تلقي اتصالا هاتفيا من سيدة مجهولة طالبت بدفع فدية مقابل إطلاق سراح ابنته.

فريق بحث:

وتم تشكيل فريق من مباحث القاهرة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل سبق اتهامه فى قضايا جنائية وزوجته ومقيمان بمدينة السلام وتم وضع خطة تم تحديد مكان المتهمين وبمداهمة شقتهما عُثر على المجنى عليها مقيدة داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما، وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة قيامه اقتراض مبلغ مالى من المجنى عليها.

وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه ومطالبته برد المبلغ المالى، فاختمرت فى ذهنه فكرة احتجازها بالاشتراك مع زوجته، وتكبيلها ومساومة والدها على دفع مبلغ مالي 250 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها، وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما باختطافها، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.