"طلعوا جيرانه".. تفاصيل خطف طفل بالشرقية وطلب فدية مليون جنيه

"خطفوا ابني الحقوني يا ناس" كانت هذه استغاثة ربة منزل عقب قيام ملثمين بخطف ابنها تحت تهديد السلاح من أمام مدرسته بمديرية أمن الشرقية.

ودلت التحريات والتحقيقات أن مسجل خطر جار والد المجني عليه تتبع خط سير الطفل عقب ذهابه بصحبة والديه إلى المدرسة ثم قطع الطريق وخطف المجني عليه وطالبوا بدفع فدية قيمتها مليون جنيه، وقبل مرور 72 ساعة نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم إعادة الطفل إلى أسرته.

المتهم جار الضحية

كشف المتهم "عاطل" 21 عاما، عن تفاصيل واقعة خطف التلميذ وقال فى اعترافته بالنيابة العامة، إنه يقيم بنفس المنطقة التى يقيم بها الطفل المخطوف، ويعلم بثراء والده فقرر اختطاف الطفل وطلب فدية، وأضاف المتهم: استعنت بصديقي لقيادة السيارة المستأجرة ثم توجهت إلى منزل الطفل بعد صلاة الفجر يوم الجريمة، حتى خرج الطفل بصحبة والديه، وتتبعت خط سيرهم للذهاب إلى المدرسة.

وأكمل المتهم اعترافته: توقفت سيارة الطفل بمحيط المدرسة وعقب نزول والدته أظهرت سلاحا ناريا وهددت زوجها بالقتل وطلبت منها تسليم الطفل ثم قمت بالهرب، وعقب هروبنا اتصلت بوالده وطلبت فديه قيمتها مليون جنيه والتنازل عن السيارة، حتى ألقت الشرطة القبض علي قبل تسلم الفدية.

حبس المتهمين

قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ووجهت النيابة تهمة الخطف بالإكراه وحيازة سلاح ناري.

بداية الخطف

تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بأنه حال قيام زوجته بتوصيل نجلهما "8 سنوات" إلى مدرسته بدائرة المركز قام مجهولان باختطافه واقتياده داخل سيارة ملاكى والهرب به وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول طلب خلاله مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة شخصان مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، ولدى استشعار الآخر بتضييق الخناق عليه وملاحقته أمنياً قام بإطلاق سراح الطفل المُختطف بدائرة المركز وتم العثور عليه.

أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأنه نظراً لكونه مُقيم بدائرة المركز محل إقامة أسرة الطفل المجنى عليه وعلمه بثراء والده إتفق مع المتهم الثانى على إختطافه ومساومة والده على إطلاق سراحه نظير تحصلهما على مبلغ الفدية، وبتاريخ الواقعة توجها إلى مدرسة الطفل مستقلين سيارة ملاكى "مستأجرة"، وقاما باختطافه على النحو ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.