ريهام إبراهيم: الحكومة تحاول تجنب الغلق والحظر للحفاظ على الاقتصاد

علقت الإعلامية ريهام إبراهيم، على إجراءات مجلس الوزراء اليوم، بشأن زيادة إصابات كورونا، وعدم فرض حظر تجوال أو إغلاق كامل، قائلة إن الدولة تتابع عملية التصدي لفيروس كورونا وتجنب الغلق والضرر على الإجراءات الاقتصادية المختلفة، والابتعاد عن قضاء أيام مثل الموجة الأولى في 2020، والتي شهدت الكثير من السلبيات المختلفة على المصريين، والجميع تأثر والحياة اختلفت.

وأضافت «إبراهيم»، خلال تقديمها برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن مؤتمر وزيرة الصحة أيضا كان مهما جدًا خلال الساعات الماضية، والذي أعلنت من خلاله وزيرة الصحة، أن مصر في موجة جديدة من فيروس كورونا، وأن مصر دخلت في الموجة الثانية من كورونا، وأن الأسبوع الـ51، هو الأعلى في إصابات فيروس كورونا.

وتابعت بأن وزيرة الصحة، أكدت تجهيز المستشفيات خلال الفترة الماضية، من أجل العمل على استقبال مصابي كورونا إلى أن وصلت في الوقت الحالي إلى 363 مستشفى لاستقبال كافة المصابين في ظل زيادة الإصابات فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، مشددة على أن الوزارة جاهزة لكل شيء فيما يتعلق بمواجهة كورونا في الفترة الأخيرة.

وأردفت أن العمل يجري داخل المستشفيات والأطقم الطبية تعمل كما هي من أجل العمل على السيطرة على فيروس كورونا في ظل زيادة إصابات كورونا في مصر بشكل واضح في الفترة الحالية، لافتة إلى أن الوزيرة أعلنت تسجيل 911 إصابة، وهو ما يعني أن الإصابات في تصاعد والحالات الإيجابية في تصاعد.

مصر في أمس الحاجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضافت ريهام إبراهيم، أن مصر أصبحت في أمس الحاجة في الوقت الحالي، لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية، في ظل الزيادة الواضحة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.