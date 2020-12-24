الكشف على 261 حالة وتحويل 23 للعمليات في قافلة طبية جنوب البحر الأحمر

أجرت القافلة الطبية العلاجية من مستشفى عين شمس لصحة البحر الأحمر، الكشف على 261 حالة وتحويل 23 حالة أخرى لإجراء عمليات جراحية بَمستشفى الشلاتين المركزي، وذلك بناء على البرتوكول الموقع مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

كشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه فى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، وكلية الطب جامعة عين شمس، بدأت قافلة طبية علاجية من أساتذة كلية طب جامعة عين شمس، عملها بمستشفى الشلاتين المركزى والوحدة الصحية بحلايب والوحدة الصحية بأبورماد بجميع التخصصات.

كان في استقبال القافلة الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات والدكتور شادى باسم، مدير إدارة الطوارئ، وتستمر حتى السبت القادم وستجري الكشف الطبي على المرضى بمستشفى الشلاتين.

وأسفرت جهود القافلة في اليوم الأول عن الكشف الطبي على 261 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم تحويل 23 حالة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات جامعة عين شمس.

وأكد «مرعي»، أن القافلة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الدولة بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر والجامعات المصرية واهتمام القيادة السياسية؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر الانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة حيث تم إجراء33 عملية جراحية خلال اليوم الأول ضمن القافلة الطبية للمستشفى الوطنى للعيون بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر تحت رعاية معالى الوزير اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر. وتنفيذا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للقضاء على قوائم الانتظار