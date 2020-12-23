البحر الأحمر تتصدى لكورونا بلجان بيئية للتفتيش والتوعية

شكلت الإدارة العامة لشئون البيئة لجانًا، اليوم، بالتعاون مع شرطة البيئة بالبحر الأحمر، لمتابعة الضوابط و التدابير الموضوعة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وتابعت اللجان الضوابط والإجراءات الاحترازية بالمطاعم والكافيهات السياحية والمقاهى البلدية للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا والإجراءات الوقائية الخاصة بعملية تشغيل وفتح المطاعم والكافيهات السياحية والمقاهي البلدية.

وشددت لجان التوعية على أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمسح الحراري والتعقيم للمواطنين المترددين على تلك الأماكن والتأكيد على منع استخدام الشيشة.

من جانبه، ناشد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، حرصًا على صحة وسلامة أهالى المحافظة، ووجّه الإدارة العامة للبوابة الإلكترونية إلى نشر توعية كاملة للإجراءات الاحترازية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

ووجّه اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، إدارة التموين والإدارة الصحية بالقيام بحملة تفتيشية على المخابز لمتابعة أرصدة الدقيق والتأكد من توافرها وعدم وجود عجز بها والتأكد من مواصفات الخبز وأوزانه وعدم وجود مخالفات والمرور على المحلات التجارية ومحلات الخضار والفاكهة بنطاق المدينة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأشار إلى قيام أعضاء التموين والصحة بالمرور على جميع المخابز والمحلات التجارية ومحلات الخضراوات والفاكهة وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم حيازة شهادة صحية.