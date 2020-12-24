تدشين حملة تطعيم ضد كورونا في الكويت.. ورئيس الوزراء: لقاح «فايزر» آمن

دشن رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس «كوفيد 19»، وتلقى المسؤول الكويتي، أول جرعة للقاح المضاد للفيروس المستجد.

ووصلت الدفعة الأولى من لقاح «فايزر»، أمس الأربعاء، إلى مطار الكويت الدولي، وضمت نحو 150 ألف جرعة.

وقال الخالد، في كلمة، قبل تلقيه اللقاح، بحضور وزير صحة بلاده، باسل الصباح، إن لقاح «فايزر» آمن، وناشد رئيس الوزراء الكويتي، مواطنيه، والمقيمين الالتزام بالإجراءات الصحية.

وكان مسؤول بوزارة الصحة، أعلن الأسبوع الماضي عن إصدار الوزارة الكويتية، ترخيص استخدام الطوارئ للقاح.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي، إلى أن من تلقى اللقاح على مستوى العالم، بلغ مليونين و100 ألف شخص، وأضاف صباح الخالد، أن العالم يمر بمراحل متعددة وكبيرة بسبب كورونا لكن اللقاح هو الحل للقضاء على «كوفيد 19».

من جانبه، أوضح وزير الصحة الكويتي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الحملة مستمرة حتى يستفيد الجميع دون استثناء.

وقال الصباح، في بیان صحفي، إن مراحل تحدید الأولویة لفئات التطعیم ستتم على 4 مراحل، وأشار وزير الصحة الكويتي، إلى أن أعداد المسجلین لتلقي اللقاح بلغت 73.7 ألف شخص.

وقال باسل الصباح، في وقت سابق عن وصول الشحنة الأولى من اللقاح، مشيرا إلى أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة للتطعيم ضد الفيروس، تتضمن أولا جميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عامًا والعاملين في الصفوف الأولى.

وشدد الوزير الكويتي، في وقت سابق، أن المناعة المجتمعية لن تحصل إلا عن طريق التطعيم.

من جانبها، أشارت مصادر لصحيفة «الراي» الكويتية، إلى أن التحدي الذي تسعى إليه السلطات الصحية الكويتية هو تأمين جرعات لقاح كورونا المستجد، وتطعيم أكثر من 50% من السكان قبل حلول صيف2021.