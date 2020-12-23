شاهد.. استغاثة من المصريين العالقين في دبي: الكويت أغلقت حدودها

عرض برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، مقطع فيديو للمصريين العالقين في دولة الإمارات، وكانوا في طريقهم إلى الكويت، ولكن تقطعت بهم السبل نتيجة الإغلاق الذي فرضته بعض الدول بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

شكوى العالقين

وقال أحد المواطنين في الفيديو: «الشباب الموجودين دول كلهم، في دبي، مفروض إنهم جايين في حجر صحي، وفيه اللي بقاله عشر أيام أو 12 يوما أو 14 يوما، وأنا واحد من الناس هسافر يوم الأربع اللي جاي، وفيه ناس مواعيدها مختلفة، وهم من المفروض أنهم قاعدين في حجر صحي بقالهم 14 يوما».

وأضاف: «النهاردة طلع قرار سيادي من دولة الكويت بإغلاق الحدود.. ودي قرارات سيادية منقدرش نتدخل فيها، وإحنا كل اللي طالبينه إحنا والناس دي كلها، إنه يكون فيه حل»

من جانبها، علقت الإعلامية لميس الحديدي، وقالت: «المطلوب حل، يا يروحوا الكويت، يا يرجعوا مصر».

رد وزارة الهجرة

أما قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة بدأت في تفعيل غرفة عمليات وتواصلت مع وزارة السياحة، وحصلت على قائمة بشركات السياحة من أجل التفاوض معها لمساعدة المواطنين في الكويت لتغطية نفقات المواطنين داخل الفنادق، لأنهم ليس معهم مال يكفي للإنفاق لأسبوع آخر، موضحة أن غرفة إدارة الأزمات رصدت 1400 استغاثة من المصريين في الخارج، موجودين في الإمارات وتركيا، وسلطنة عمان.

وأشارت الوزيرة، إلى أن غرفة العمليات مستمرة في المتابعة مع أي استغاثة تأتي لهم، ورقم هاتفها الشخصي موجود لدى المواطنين في الخارج للتواصل معها مباشرة، وحتى المصريون في الخارج يساعدون في هذه المشكلة و يتفقدون الفنادق ويوفرون المساندة المعنوية، الأدوية اللازمة لهم، لافتة إلى أن الكويت حددت ثلاثة دول يمكن للعالقين المصريين أن يعودوا من خلالها وهي: الإمارات وسلطنة عمان، وتركيا، موضحة أن المواطن يخضع للحجر الصحي، ويخضع لاختبار «PCR»، ثم يسافر إلى الكويت، ومصر تحترم سيادة هذه الدول ولكن لا تستطيع أن تترك مواطنيها في الخارج.