مدبولي يشيد بـ«محاكم عابدين»: توجيهات رئاسية بتطوير القاهرة التاريخية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير مبنى مجمع محاكم عابدين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

وفي مستهل الجولة، رحب المستشار عمر مروان، برئيس الوزراء في مقر مجمع محاكم عابدين، مشيرا إلى أنّ الزيارة تاريخية، وهي الأولى لرئيس وزراء إلى المجمع، والذي يقع في حدود القاهرة الخديوية.

وأشاد رئيس الوزراء، بمستوى تنفيذ أعمال تطوير مجمع محاكم عابدين، وكذا ما يتم من دعم وتطوير للخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف بتطوير القاهرة التاريخية بوجه عام، وهو ما يأتي ضمن خطط الدولة لعودة العاصمة للعب دورها الثقافي والسياحي والأثري.

وزير العدل: خطة متكاملة لتطوير محاكم الجمهورية

وشاهد رئيس الوزراء خلال الجولة، فيديو يعرض ما تم من أعمال لتطوير ورفع كفاءة المجمع، ومراحل التنفيذ المختلفة لتلك الأعمال.

وفي ذات السياق، أشار وزير العدل إلى أنّ مجمع محاكم عابدين يشهد لأول مرة منذ إنشائه في ثلاثينيات القرن الماضي، أعمالا لرفع الكفاءة، لافتا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة المتكاملة لتطوير المحاكم والارتقاء بمقار ودور العدالة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنّه روعي خلال تنفيذ أعمال التطوير المحافظة على الطراز المعماري الفريد الذى يتميز به المجمع.

وأضاف وزير العدل أنّ المبنى يشغل محاكم عدة وهي: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بدرجتيها، ومحكمة عابدين الجزئية، ومحكمة عابدين وقصر النيل لشؤون الأسرة، إضافة إلى نيابتي عابدين وقصر النيل الجزئيتين، كما يضم المبنى قاعتين للجنايات ومكتبا أماميا للعمل الإداري المميكن.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء سيارة التوثيق المتنقل، التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تمت الإشارة إلى أنّ هذه السيارة تقدم مختلف خدمات التوثيق والدعم لمكاتب التوثيق، ومعاملات الانتقال للأشخاص والشركات، وفقا للكثافات، بما يسهم في التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التوثيق، ويأتي ذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.