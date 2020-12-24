وزير النقل في جولة تفقدية لميناء سفاجا

وصل الفريق كامل الوزيري وزير النقل إلى مطار الغردقة الدولي اليوم لإجراء جولة تفقدية بميناء سفاجا البحري وطرق المحافظة يرافقه عدد من قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر.

ويجري وزير النقل، جولة تفقدية بميناء سفاجا البحري، وطريق "سفاجا - الغردقة" يرافقه عدد من قيادات وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة السكة الحديد.

و تشمل زيارة وزير النقل محطة متعددة الأغراض بالميناء وساحة انتظار النقل الثقيل والمنطقة اللوجستية بسفاجا ورصيف الميناء وطريق سفاجا الغردقة و الكيلو 90 بطريق (سفاجا- قنا) التي تضم نقطة التقاء سكة حديد سفاجا قنا مع طريق سفاجا قنا.

كان وزير النقل، عقد اجتماعاً موسعاً، مع رئيس وقيادات ورؤساء المناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات والذي صدّق على إطلاقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه والذي يتمّ تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري