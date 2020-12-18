وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ مونوريل السادس من أكتوبر

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية في مشروع قطاع مونوريل السادس من أكتوبر الذي يبلغ طوله 42 كم وعدد محطاته 12 محطة؛ وحيث يمتد من محطة المنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالمهندسين؛ حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ خوازيق وأعمدة المسار والمحطات والورشة الخاصة بقطاع مونوريل 6 أكتوبر.

ووجه بأن يكون العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد والمتفق عليه وأن يتم موافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم الأعمال، وأن يتم تنفيذ كل مراحل المشروع بالتوازي مع الأعمال المدنية الجاري تنفيذها على أرض الواقع من حيث تنفيذ تصميمات أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة والتي تقوم بها شركة بومباردييه.

وأكد وزير النقل أن مشروع المونوريل بقطاعيه مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ طوله 98.5كم بعدد 34 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف يضم شركات «بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب» وأن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلا من استخدام السيارات الخاصة.