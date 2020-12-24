8 معلومات عن المنطقة الخضراء التي تستهدفها الميلشيات في العراق

مع تصاعد تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهجوم الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد، الأحد الماضي، والدعوات لمحاسبة المتورطين، أكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، العمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء.

وكان الجيش العراقي والسفارة الأمريكية في بغداد أعلنا، مساء الأحد الماضي، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، في هجوم استهدف السفارة الأمريكية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع. وقال الجيش إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.

من جانبه وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، قصف المنطقة الخضراء بالعمل الإرهابي الجبان، مشددًا على رفض أي اعتداءات على البعثات الدبلوماسية.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن المنطقة الخضراء ببغداد.

1- أنشأتها قوات التحالف الدولية التي غزت العراق عام 2003.

2- الاسم الشائع للحي الدولي في العاصمة العراقية بغداد.

3- تبلغ مساحتها 10 كم² تقريبا وتقع في وسط بغداد.

4- من أكثر المواقع العسكرية تحصنًا في العراق، وهي مقر الدولة من حكومة وجيش، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى.

5- كان اسم المنطقة القديم هو «كرادة مريم» واسمها الرسمي وفقاً للخرائط هو حي التشريع، وكانت منطقة سكنية لأعضاء الحكومة العراقية والعديد من الوزارات، وتحوي عددًا من قصور الرئيس السابق صدام حسين وأولاده.

6- في عام 2015 دعا رئيس الوزارء حيدر العبادي إلى فتح المنطقة للمواطنين ولم تُفتح في رئاسته، ثم كرر الدعوة نفسها عادل عبد المهدي في 2018.

7- جاء الفتح الجزئي للمنطقة الخضراء بالتزامن مع الاحتفال بهزيمة تنظيم داعش الذي سيطر على أكثر من ثلث مساحة البلاد عام 2014.

8- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية تكثيف الجهد الاستخباري لكشف المتورطين بقصف المنطقة الخضراء ببغداد.