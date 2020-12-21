مصر تدين هجوم المنطقة الخضراء وتدعو كل الأطراف لإعلاء المصلحة الوطنية

أدانت مصر، ممثلة الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما ذكره السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم،

واستنكرت مصر كل الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق الشقيق، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية، داعية جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العراقية على أي اعتبارات أخرى، إنجاحًا للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره.

وأكّدت مصر وقوفها الكامل مع العراق الشقيق، فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني.