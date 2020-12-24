أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف مؤلفات راجح داوود في الأوبرا

بقيادة «عباسى» على المسرح الكبير وضمن خطة التطوير الفنى التى يشهدها اوركسترا القاهرة السيمفونى والهادفة الى إثراء ريبرتواره والقاء الضوء على مجموعة من المؤلفات المصرية الخالصة يقام فى الثامنة مساء السبت القادم 26 ديسمبرعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا لأعمال الموسيقار راجح داوود بقيادة المايسترو نادر عباسى وبمشاركة كل من سوزان صابر« فيولا »، هيثم درويش «عود»، شريف اسحاق «بيانو»، صفاء عبد الرحمن «فلوت»، عمرو سمير «بان فلوت»، صابر عبد الستار «قانون»، هانى البدرى «ناى»، حازم عبد القادر «درامز»، محمد العشرى «باص جيتار»، سمير عزمى، صلاح بيجاتو «غناء».

ويشارك فى الحفل الموسيقار راجح داوود بالعزف على ألة «الاورغن» حيث يتضمن البرنامج باقة من إبداعاته اللتى كتبها فى القوالب الكلاسيكية واخرى تم توظيفها كموسيقى تصويرية لمجموعة من المسلسلات والافلام السينمائية منها جنية البحر قصيد سيمفونى للاوركسترا، ملهى صغير للفيولا واوركسترا الحجرة ، ترنيمة الصلاة الاخيرة للفلوت والكلارنيت والتشيللو والاوركسترا الوترى، المحاربون للعود والبيانو والاوركسترا، ابتهال لصوت غنائى واوركسترا الحجرة، احلام غائبة للفلوت والاوركسترا، أرض الخوف للبان فلوت وصوت بشرى واوركسترا الحجرة، عصافير النيل للقانون واوركسترا الحجرة، نصر السماء للقانون والاوركسترا، اسلحة دمار شامل للناى والبيانو والاوركسترا، رجل فى زمن العولمة للناى والعود والاوركسترا، باسكاليا للعود والاورغن والاوركسترا الوترى.

يذكر أن المؤلف الموسيقى راجح داوود يعد أحد أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، وأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى حصل على بكالريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977 ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، وقد أسس أوركسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999، كما شارك في المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و‏‏1998، وعضو بالعديد من لجان تحكيم مسابقات دولية متخصصة منها المسابقة السنوية الدولية للموسيقى المعاصرة التي تقام بمدينة روما منذ عام ‏‏2001، وبعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001.

كما كتب راجح داوود العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الافلام السينمائية المصرية منها «الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، الباحثات عن الحرية، البحر بيضحك ليه، خريف آدم، القاتلة، ‏الراعي والنساء، ‏الصرخة،‏ الكلام في الممنوع، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار»، وحصد راجح داوود على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية‏، جائزة الدولة للتفوق في الفنون.